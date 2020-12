Dybala, possibile rientro con la Fiorentina

TORINO- Paulo Dybala, a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura di ieri, non è stato inserito da Pirlo nella lista dei convocati e quindi sarà costretto a guardare la sfida con il Parma da casa. Uno stop non serio, ma che arriva proprio nel momento in cui la “Joya” sembrava aver ritrovato un minimo di condizione con la rete messa a segno nella vittoriosa trasferta in casa del Genoa. Dalla Continassa, fa sapere Sky Sport, la Juventus non sembra temere troppo per questo stop ma, anzi, conta di recuperare l’argentino per la sfida di martedì sera allo Stadium contro la Fiorentina, ultimo appuntamento di questo 2020 per la formazione bianconera prima dello stop per le vacanze natalizie. Intanto, vicino a Ronaldo, questa sera ci sarà lo spagnolo Morata. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<