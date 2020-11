Dybala in cerca di riscatto: allenamento extra in bianconero

TORINO- Paulo Dybala non sta sicuramente attraversando il suo miglior momento da quando è arrivato alla Juventus. Prestazioni sottotono, mancanza di quei gol e di quelle giocate alle quali il numero 10 argentino aveva abituato i tifosi bianconeri negli ultimi anni. Ma la Juve, così come il giocatore stesso, è pronta a scommettere su un immediato riscatto. Per farlo, il ragazzo sa di dover lavorare ancora più sodo e, già da oggi, la missione è partita. Come si può vedere sul profilo Instagram di Dybala, dopo l’allenamento mattutino la Joya ha svolto lavoro extra a casa, rigorosamente in bianconero: