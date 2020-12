Dybala, il Tottenham prepara l’offerta

TORINO- Per Paulo Dybala, contro il Genoa, sarà l’ennesima chance per riscattare questo inizio di stagione non all’altezza. In caso di mancata svolta, scrivono i tabloid britannici, già a gennaio la Juve potrebbe pensare ad una sua cessione. In prima fila per l’acquisto c’è sempre il Tottenham, sulle tracce della Joya da diverse stagioni. Sul piatto potrebbe essere presentata un’offerta da 70 milioni di euro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<