Dybala: “Il gol dà fiducia, sul rinnovo dette cose non vere. Futuro? Amo la Juve”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Dybala ha parlato dopo il successo sul Genoa: "Per noi attaccanti fare gol dà molta fiducia. Io ne avevo bisogno, erano tante partite che non ero sereno. Non ero io e penso che ogni partita che passava questo lo sentivo di più. Spero che questo gol possa darmi la fiducia per i prossimi mesi. Pensieri? Uno pensa tante cose. L'anno scorso ho fatto un anno incredibile e quest'anno ho iniziato al contrario. Cercavo di guardare le partite, cosa dovevo correggere… Uno deve entrare in campo sereno, oggi forse non ho fatto una grande partita tecnicamente, però questo gol sicuramente mi dà tanto. Vero Dybala? Vedremo nelle prossime partite. Abbraccio con Pirlo? Col mister abbiamo un grandissimo rapporto. Parliamo sempre, è bello avere un dialogo personale. Rinnovo? Sul contratto si dicono tante cose non vere. Il mio agente è stato a Torino tanto tempo e non è stato chiamato. Mi dispiace quando si parla di soldi e di cifre inventate. Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre mette la gente contro di me, con tutto l'amore che ho la Juventus. Futuro? Amo la Juve. Voglio restare qui, l'ho sempre detto. Ho un bel rapporto con i tifosi, sono leale con loro e lo sanno. Tridente? Ci si deve lavorare. Penso che più giocatori abbiamo avanti più è facile creare gioco, però dobbiamo rispondere a quello che ci chiede il mister".