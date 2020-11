TORINO- Stando a quanto riportato da IlGiornale, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus sarebbe oggi più che mai in bilico. Il numero 10 argentino, che nelle ultime uscite ha mostrato il suo ritardo di condizione, non sarebbe infatti considerato un elemento al centro del progetto tecnico, visto anche il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Possibile addio in estate, con diversi club di Premier sulle sue tracce.