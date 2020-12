Dybala fa gli auguri a Higuain: “Buon compleanno fratello”

TORINO – Sono passati gia diversi mesi da quando la coppia Dybala-Higuain ha smesso di far sognare i tifosi juventini. Dalla storica rimonta di Milano ai danni dell’Inter, fino alla notte di Londra dove hanno annientato il Tottenham eliminandolo dall’Europa, ne hanno fatta di strada insieme e chissà quanta ne avrebbero potuta ancora fare se il Pipita non fosse stato lasciato al suo destino, dall’altra parte del continente. Ma il numero 10 bianconero non perde occasione per far sapere a tutti quanto il loro legame sia ancora indissolubile, come l’ultima storia pubblicata qualche minuto fa sul suo account Instagram. La Joya ha infatti postato una loro foto insieme ai tempi della Juve, in occasione del compleanno di Gonzalo, con scritto: “Buon compleanno fratello”. Anche se fuori dal campo, per un attimo i tifosi bianconeri hanno riassaporato quella sensazione appartenente ormai al passato, ma è bastato per farli sognare, ancora una volta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<