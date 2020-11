Dybala discute con l’arbitro e de Ligt lo porta via. I tifosi sui social: “Fatelo Capitano”

TORINO – In quella che è stata una serata completamente amara per la Juventus, visto lo scarso 1-1 ottenuto in casa del Benevento, c’è da registrare l’unica nota positiva del match. Accade tutto nel finale, quando Dybala, più agitato del solito, inveisce all’indirizzo del direttore di gara per il presunto rigore non concesso in extremis sul contatto in area ai danni di de Ligt. Proprio l’olandese è il protagonista assoluto di questa vicenda, il quale si avvicina verso il suo compagno di squadra e lo trascina via, invitandolo a non protestare. L’episodio è diventato virale sul web e i tifosi juventini lodano il loro difensore, chiedendone addirittura la fascia da Capitano, come si può leggere attraverso molti commenti che circolano sui social. Insomma, è bastato poco più di un anno all’ex Ajax per conquistare i suoi nuovi tifosi.