Due giocatori del Real Madrid hanno detto di no a CR7

TORINO – Nuovi incredibili retroscena di mercato spuntano fuori per la Juventus, che continua la sua ricerca di nuovi colpi. Secondo quanto riportato da therealcamps.com, infatti, due giocatori del Real Madrid avrebbero detto di no alla Juve e a Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese avrebbe chiesto a Sergio Ramos e ad Isco, suoi ex compagni di squadra ai tempi dei Blancos, di trasferirsi a Torino al termine della stagione: tuttavia, il difensore sembra prossimo al rinnovo con le Merengues, mentre il centrocampista sembra destinato all'Everton. Niente da fare, dunque, per la Vecchia Signora, che avrebbe potuto mettere a segno due colpi incredibili.