Dubbio fuorigioco in Spagna-Germania: Morata ironizza così sui social

TORINO- Una sorta di maledizione sembra aver colpito Alvaro Morata in questo inizio di stagione. Nonostante le ottime prestazioni e i numerosi gol messi a segno, il numero 9 spagnolo si è già visto annullare diversi gol per posizioni di fuorigioco millimetriche. Ultimo in ordinte temporale il gol messo a segno contro la Germania martedì sera e annullatogli dall’assistente, che gli sarebbe valso la doppietta personale. Quest’oggi, con una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, lo juventino ha voluto ironizzare sulla situazione, pubblicando la foto della rete annullatagli, “decorandola” con l’emoji di una risata e la gif di un guardalinee intento ad alzare la bandierina: