Dries Mertens KO: spera di recuperare per la Supercoppa con la Juve

TORINO – Brutte notizie per un’avversaria della Juventus, che deve fare i conti con un’improvvisa emergenza in attacco. Stiamo parlando del Napoli, che dopo Osimhen, infortunato da diverso tempo, e Insigne, espulso nell’ultima partita, dovrà farà a meno anche di Dries Mertens. L’attaccante belga è finito KO durante la sfida contro l’Inter: distorsione della caviglia sinistra, per cui dovrà stare fuori almeno tre settimane. Per riabilitarsi e tornare in forma, il giocatore ha scelto di tornare in patria e di sottoporsi ad un percorso di riabilitazione per tornare presto in campo. L’obiettivo di Mertens è quello di recuperare per la Supercoppa Italiana del 20 gennaio, quanto il Napoli affronterà proprio i bianconeri al Mapei Stadium per la conquista del primo trofeo stagionale. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<