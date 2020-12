Dino Zoff: “Paolo Rossi perdita notevole. Fa male pensare di aver perso un amico prima ancora che un grande giocatore”

TORINO – Il mondo del calcio oggi piange la morte dell’eroe dell’Italia campione del mondo del 1982, Paolo Rossi.

Scomparso nella notte all’età di 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, l’ex giocatore viene ricordato da molti protagonisti del calcio italiano e internazionale, tra cui quello che era il suo compagno di squadra Dino Zoff.

Queste le parole dell'ex portiere di Juventus e nazionale: "Siamo solo tutti tristi, fa male il pensiero di aver perso un amico prima ancora che un grande calciatore. Il ricordo resterà sempre presente, Paolo era un ragazzo simpatico, sveglio, aveva tutte le qualità per stare in gruppo. Faccio fatica a raccontare un solo episodio, era semplicemente bello stare assieme, anche per le continue e simpatiche prese in giro. È davvero una perdita notevole".