Did you Know? | Le statistiche di Juve-Napoli

TORINO – Juventus e Napoli sono andate entrambe in gol negli ultimi quattro precedenti di campionato: è dal 1990 che nessuna delle due formazioni mantiene la porta inviolata per almeno cinque incroci consecutivi in Serie A.

La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Napoli in Serie A (69) – inoltre i bianconeri hanno segnato 220 gol contro i partenopei, più di ogni altra squadra nel massimo campionato.

Il punteggio più frequente tra Juventus e Napoli in Serie A è l’1-1, finale di 21 incontri, l’ultimo dei quali nell’aprile 2017.

L’ultima volta in cui la Juventus è stata sotto di due gol ed è poi arrivata al pareggio è stata nel novembre 2011 contro il Napoli.

COSI’ A TORINO

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly.

Il Napoli ha segnato in tutte le ultime quattro trasferte di campionato contro la Juventus, dopo una serie di cinque gare in cui aveva trovato una sola rete.

LO STATO DI FORMA

La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime tre gare stagionali di Serie A in otto delle precedenti nove stagioni (dal 2011/12): l’unica eccezione nel parziale è stata nel 2015/16, sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 41 partite casalinghe di campionato e non fa meglio dal 2017 quando arrivò a quota 45 – la striscia attuale è iniziata dopo la sconfitta per 0-1 contro il Napoli, nell’aprile 2018.

Il Napoli ha vinto le prime due gare di questo campionato senza subire gol: soltanto nella stagione 1966/67, i partenopei sono riusciti a trovare il successo in tutte le prime tre partite giocate in campionato, mantenendo sempre la porta inviolata.

Il Napoli aspetta il pareggio da sette partite di campionato, solamente il Genoa attende da più gare il segno “X” (10) tra le squadre di questa Serie A.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 2P), ma proprio la più recente, contro il Parma.