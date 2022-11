Rabiot snobba la Juve e i tifosi si scatenano: “Se firma torna a fare schifo”

Fra i più positivi di questo inizio di stagione altalenante della Juventus, Adrien Rabiot sta conquistando la ribalta anche al Mondiale in Qatar. Prestazione sontuosa al debutto contro l'Australia, coronata da un gol e un assist. La sua situazione contrattuale (scadenza a giugno 2023) è fra le più spinose in casa bianconera. Visto il rendimento nell'ultimo anno, il francese meriterebbe un rinnovo, ma la madre Veronique continua a chiedere un ingaggio da 10 milioni di euro. Cifra che la dirigenza piemontese non vorrebbe concedere al calciatore per non sforare la salary cap imposta alla squadra.

Le parole del centrocampista transalpino alla stampa italiana in Qatar non fanno presagire nulla di buono: "Queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Non so se rimarrò a Torino, per ora mi concentro sul Mondiale". Insomma, non si vede una benché minima apertura da parte dell'ex Psg, che comunque avrebbe alle spalle club che gli garantirebbero lo stipendio che chiede. Quel che è certo è che Rabiot è molto legato ad Allegri. Chissà che il destino dei due non possa essere legato anche sul mercato. I tifosi non hanno preso bene queste dichiarazioni del numero 25 bianconero. Questi i commenti social più emblematici sulla vicenda<<<