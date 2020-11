Di Marzio: “Perché Bernardeschi deve giocare a sinistra quando rende a destra?”

TORINO – Gianni Di Marzio, allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Juventus: “E’ vero non ha più la difesa di una volta ma 80 milioni per De Ligt sono stati spesi bene. La Juve è ancora in cantiere perché ci sono giocatori fuori ruolo. McKennie in alto sulla destra era un esperimento ma vanno valutate certe scelte. E perché Bernardeschi deve giocare a sinistra quando rende a destra? E poi dietro a tre non mi convince. Dybala? I giocatori come lui devono giocare sempre ma nel loro ruolo. Lui è un giocatore di grande qualità ma nel sistema giusto e nel ruolo giusto. Lui è un 10, non può fare la punta. Per questo non deve giocare a tre dietro ma a quattro, stando dietro a due punte come CR7 e Morata”.