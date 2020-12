Di Maio: “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima”

TORINO – Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha parlato circa l’eventuale cambio nome allo stadio Olimpico in onore di Paolo Rossi: “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima. Lui rappresentava un punto di riferimento per questo Paese. Nell’82 in tribuna c’era il grande presidente Pertini e stavano cambiando tante cose. Anche per questo ci portiamo nel cuore Rossi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<