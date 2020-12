Di Livio: “L’idea della Juventus è stata comprare Chiesa anche per il dopo- Ronaldo”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa il momento di Federico Chiesa: “Non è ancora nella sua forma migliore, ma sulle qualità e sulle caratteristiche di Federico non ho proprio dubbi. Sono anni che gioca in A, ma resta un 23enne, il passaggio alla Juve può essere traumatico per concorrenza e per pressione, in ogni singola gara. Ma parliamo di un giocatore che per me è uno degli esterni più forti d’Europa. Secondo me l’idea della Juventus è stata comprare Chiesa anche per il dopo- Ronaldo: lo puoi mettere a destra o a sinistra, con Kulusevski e Morata possono formare un bel tridente, senza dimenticare Dybala.Senza pubblico, in casa, il derby non è poi una gara così diversa. In quanto a Singo mi ha molto impressionato”.