Di Gennaro: “Juve favorita in Champions. Caso Gomez molto grave”

TORINO – Anche l’ex calciatore e attuale opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato a margine dei sorteggi di Champions.

Ai microfoni di TMW Radio, il cronista ha commentato: “Per quanto riguarda la Champions bisognerà vedere come arriveranno le squadre a febbraio-marzo. La Juventus è nettamente favorita, per la Lazio sarà dura contro il Bayern. Atalanta? Il caso Gomez può influire, ma incontra un Real che non è lo stesso di qualche tempo fa“.

Sul caso Gomez, in particolare: “La situazione tra Gasperini e Gomez è una cosa molto grave. Lo sfogo del giocatore? Penso abbiano chiarito, ma a gennaio qualcosa accadrà. Io credo che il capitano andrà via. La riappacificazione la vedo dura, ma per il bene della squadra qualcosa a gennaio deve risolversi“.

