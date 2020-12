Di Fusco attacca Cabrini: “Inutile che parla, sappiamo cosa hanno combinato certi calciatori della Juve”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha attaccato Antonio Cabrini dopo le sue dichiarazioni verso Maradona: “Mi hanno dato fastidio le dichiarazioni di Cabrini e Mughini, non lo conoscevano, non basta giocare contro o fargli un’intervista. Chi ha vissuto Diego lo ha visto in tutti i suoi stati d’animo, lui ha sempre specificato che la sua vita privata era sua e di nessun altro. Lui nella sua vita privata ha sempre dato tanto, c’erano sempre richieste d’aiuto e di denaro. Per noi che l’abbiamo vissuto, quando non si allenava molto nell’ultimo periodo, non preoccupava che non fosse sceso in campo per il bene della squadra, ma ci preoccupava il Diego persona. Cabrini è inutile che parla, sappiamo benissimo cosa hanno combinato certi giocatori della Juve. Anche loro hanno gli scheletri nell’armadio”.