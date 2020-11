Di Francesco sulla sconfitta: “Assenze pesanti, ma la Juve è superiore”

TORINO – Ha parlato anche l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco al termine della sfida di ieri sera: la gara si è conclusa per 2-0 con la vittoria della Juventus, grazie alla letale doppietta di Cristiano Ronaldo. Al termine della partita, il tecnico rossoblù ha parlato di quanto accaduto ai microfoni di DAZN:

“Speravamo di avere più aggressività, ma la Juventus è superiore e ci ha sopraffatto. Non sono stato affatto contento quando abbiamo mollato, se avessi voluto giocare con una squadra rinunciataria avrei messo più centrocampisti; comunque, alla fine è uscita la qualità dei bianconeri. Abbiamo perso troppi palloni facilmente e siamo stati poco lucidi contro una squadra più forte di noi. Le assenze sono state molto pesanti e contro queste grandi squadre paghi tutto. Quando pressavamo alto o giocavamo alti non ci mettevano in difficoltà, perché riuscivamo ad accorciare sui portatori di palla. Noi abbiamo cercato di mantenere sempre gli stessi principi della linea a quattro“.