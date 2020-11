Di Caro: “Arrivano 1,65 miliardi per la Serie A? Una buona notizia, siamo ad un passo dal burrone”

TORINO – Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli 24: “Arrivano 1,65 miliardi per la serie A? Una buona notizia, siamo ad un passo dal burrone ed è linfa vitale. Non c’è più tempo da perdere. Non si sta parlando solo di diritti tv ma anche di modernizzazione del calcio italiano. Poi si discuterà sulla ripartizione di questa somma. Ora serve rispondere a questa offerta, non c’è più tempo da perdere. Il calcio è composto da tante persone, non solo i calciatori: ci sono anche persone che guadagnano mille euro e far fallire una società è un grosso problema”.