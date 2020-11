Di Canio: “Pirlo ingiudicabile. Vuole un gioco bello e concreto allo stesso tempo”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato della situazione in casa Juve: “Pirlo vuole giocare un calcio bello e concreto, ma non è facile. La sua squadra, rispetto a quella di Sarri, si muove troppo, ma a centrocampo ci sono giocatori macchinosi e la squadra ne risente. Le ultime due vittorie fanno bene, anche se non arrivate contro avversari irresistibili. Bentancur e Rabiot hanno difficoltà nei primi passi. Tutto questo rende Pirlo ingiudicabile, ma capisco dove vuole arrivare”.