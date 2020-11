TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato della scelta di convocare Adrien Rabiot per i prossimi impegni della Francia: “E’ importante perchè ha fatto bene fin qui, sia con noi che con il suo club. Ha avuto una lunga pausa ma, come ho sempre detto, le qualità del ragazzo non si possono discutere. Negli ultimi tempi è migliorato molto nei movimenti senza palla e nei contrasti”.