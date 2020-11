Depay, il Barcellona pronto a tornare alla carica

TORINO- Memphis Depay è l’ultima idea in casa Juventus per rinforzare l’attacco in vista della sessione di mercato di gennaio. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, però, il Barcellona potrebbe presto tornare alla carica per l’olandese. Il club blaugrana deve infatti fare i conti con l’infortunio del giovane Ansu Fati, che dovrà stare ai box almeno per 4 mesi. L’ostacolo principale per i due club, però, sarebbe la volontà di Aulas, presidente del Lione, di blindare con un rinnovo il proprio talento.