TORINO- Nel lunch match delle 12.30, la Juventus non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in casa della Lazio. I bianconeri, in vantaggio per più di un’ora grazie a Ronaldo, sono stati raggiunti al 94′ da un gol di Caicedo. Una beffa che, comprensibilmente, delude molto, ma Merih Demiral, sui social, ha invitato la squadra a rialzarsi subito: “È triste ottenere 1 punto in una partita che abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo giorni molto migliori davanti!”: