Demiral torna ad allenarsi al JTC: “Ancora più forte”

TORINO- Ottime notizie in casa Juventus per quanto riguarda gli infortunati. Nella giornata di oggi, alla Continassa, si è finalmente rivisto Merih Demiral, ancora in ripresa dopo aver riportato la rottura del crociato lo scorso gennaio contro la Roma. Il centrale turco ha svolto lavoro individuale e si avvicina sempre più alla forma migliore, in attesa di poter dare una mano alla squadra in caso di ripresa del campionato. Intanto, su Instagram, il ragazzo ha postato una foto con la descrizione “Ancora più forte”: