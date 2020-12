Demiral su Instagram: “Non vedo l’ora arrivi il prossimo step”

TORINO – Merih Demiral è in fase di recupero: il difensore della Juventus, dopo l’infortunio del 23 novembre scorso in cui si era procurato un’elongazione muscolare alla spalla destra, scalpita per il ritorno in campo.

Proprio nella conferenza stampa di questo pomeriggio, Andrea Pirlo ha fatto sapere che il numero 28 della Juventus – così come Chiellini – è ormai in fase di recupero, e sperla di averli presto a disposizione nei prossimi impegni prima della sosta natalizia.

“Non vedo l’ora arrivi il prossimo step”: è stato questo il commento del difensore bianconero sul suo profilo Instagram.

