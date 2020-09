Del Piero: “Mi è piaciuta molto di più la Roma della Juventus. Bianconeri meglio in 10 che in 11”

TORINO – Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni de “Il Club”, trasmissione targata Sky Sport, circa la prestazione della Juventus contro la Roma: “La Juventus non mi è molto piaciuta nella prima parte, nei primi 60 minuti, invece ha fatto molto bene dopo l’espulsione. Mi è piaciuta di più la Roma. Squadra più disposta ad assecondare Pirlo? E’ l’inizio di stagione, quando c’è un cambio porti nuova energia, nuovo entusiasmo, raddrizzi le antenne a tutti quanti. Poi è chiaro che essendoci un rapporto tra alcuni giocatori della Juventus e l’allenatore molto profondo come conoscenza come modo di porsi, c’è nei confronti di Andrea una buonissima predisposizione, questo è un aspetto che credo sia fondamentale per la Juve di quest’anno. Nel momento in cui arriveranno le difficoltà vedremo. Ed è uno dei motivi per il quale ho detto che la Juve l’ho vista bene nella seconda parte, perchè in 10 contro 11, sotto di un gol, è stata molto più coperta, molto più pericolosa e compatta di quando era in 11, dove è andata in difficoltà. C’è stato un cambio di atteggiamento mentale, alcuni concetti poi devono essere digeriti e devono essere assimilati dai giocatori. Nella prima ora ho visto la squadra un po’ troppo lunga e la Roma è stata brava a trovare i giocatori tra le linee che gli hanno permesso di attaccare la difesa a quattro della Juve in mezzo contropiede. Se la Roma concretizza il 50% di quello che arriva davanti al portiere da sola vince la partita”. (parole riportate da tuttojuve.com).