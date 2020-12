Del Piero: “La Juve dovrebbe provare il tridente, in avanti il potenziale è enorme”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato della situazione in casa Juve: “Ricordo quando nel 1994-95, con Lippi, ci mettemmo a 3 in attacco. Per quei tempi era una cosa nuova, mentre oggi è comune soprattutto all’estero. Alla Juve però si è fatto fatica a mettere in atto. Ci ha provato Sarri, ma ora questo problema non si pone a Pirlo fino a Natale, a causa della squalifica di Morata. Ma da gennaio ci sarà il grosso punto di domanda, dato che il potenziale offensivo dei bianconeri è molto alto. Perché Barcellona, Liverpool e PSG lo fanno e la Juve no? Chissà, potrebbe essere una sfida che Pirlo vincerà”.E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA