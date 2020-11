TORINO- Dopo il deludente pareggio di Roma con la Lazio, la Juventus è tornata alla vittoria in campionato con il Cagliari, ko 2-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, dopo il primo gol, ha mostrato la lingua in segno di esultanza, proprio come faceva un grande ex della storia bianconera: Alessandro Del Piero. Il club, tramite un tweet, ha voluto celebrare i due, mettendo a confronto le loro “linguacce”: “Parlando la stessa lingua”: