Del Piero e la linguaccia di Cr7: “Non ce la faccio, troppi ricordi”

TORINO- Trascinata da un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, la Juventus riscatta il deludente pareggio di Roma con la Lazio e batte per 2-0 il Cagliari, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica. Cr7 è stato autore di un’altra doppietta, mostrando poi la lingua come segno di esultanza dopo le due reto. Un gesto che ha riportato alla mente la classica esultanza dello storico ex numero 10 bianconero Alex Del Piero. E, proprio “Pinturicchio”, sulle proprie stories Instagram, ha colto subito l’occasione per omaggiare il numero 7 condividendo un meme che li ritrae nel gesto della linguaccia: