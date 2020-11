Del Piero compie 46 anni. Gli auguri dei suoi ex compagni sui social: “Buon compleanno leggenda”

TORINO – Da quasi 30 anni, quella del 9 novembre è una data storica per la Juve e per i tifosi juventini soprattutto. Si tratta infatti del giorno di nascita della più grande bandiera di questo club, Alex Del Piero che, compie 46 anni. Con la stagione in corso sono ben 9 gli anni trascorsi senza Pinturicchio e ancora oggi, viene osannato e celebrato dai suoi tifosi, ogni qualvolta gli si presenti l’occasione. Innumerevoli i messaggi di auguri recapitati all’ex numero 10 sui social, tra questi, figurano anche alcuni di un certo spessore, appartenenti ai suoi ex compagni di squadra. Da Trezeguet a Vieri, passando per Toni e Ravanelli, fino a quelli della sua ‘Signora’ e la parola che spicca è sempre la stessa: ‘Leggenda’. Di seguito ve ne elenchiamo alcuni.

FABRIZIO RAVANELLI