De Zerbi: “Non sono mai stato contattato dalla Juve”

TORINO – L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato del suo futuro ma anche di quello che è stato il suo passato, svelando un curioso retroscena di mercato.

“Non sono mai stato contattato dalla Juventus e non vivo questa professione con ansia o smania di carriera. Se no metterei i risultati in cima a tutto. Invece ora è altro che mi stimola”.

