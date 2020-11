TORINO- Ai microfoni de La Repubblica, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato di Manuel Locatelli, obiettivo della Juve per il centrocampo: “I nostri giocatori li scegliamo uno per uno, nessuno arriva qui per puro caso. Ad esempio Locatelli. Manuel è il miglior centrocampista italiano e non solo. Con la Nazionale, contro l’Olanda, aveva davanti uno come Wijnaldum e l’ha sovrastato”.