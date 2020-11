De Sciglio: “Per me era il momento di provare un’avventura all’estero. Futuro? Non so cosa accadrà”

TORINO- L’ex terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di OL TV: “Non so perchè salto il mio passaggio al Psg. All’ultimo momento la trattativa si interruppe. Lione? Ho scelto questa squadra perchè ha creduto in me, la fiducia dimostratami è stata fondamentale. E poi penso fosse arrivato per me il momento di iniziare un’avventura all’estero. Sto affrontando questa stagione con l’obiettivo di ritrovare quella continuità che mi è mancata lo scorso anno. Spero di far bene per arrivare ad Euro2020. Farò del mio meglio per aiutare il Lione a raggiungere i propri obiettivi in ​​questa stagione. Poi non so cosa succederà: forse resterò qui, forse tornerò in Italia. Al momento, non ne ho idea”.