De Roon: “Meritavo l’espulsione. Chiedo scusa a Cuadrado, non volevo far male”

TORINO- Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon, tramite il proprio profilo Twitter, ha sportivamente ammesso di meritare il rosso in occasione del falloso intervento su Cuadrado nel secondo tempo, punito solo con il giallo. L’olandese ha poi voluto porgere le proprie scuse al numero 16 colombiano: “Sono d’accordo. Ero in ritardo ed era troppo duro. Ma spero sia chiaro che non è mai stata mia intenzione. Mi scuso con Cuadrado”: