De Paul: “Molto legato all’Udinese, ma desidero giocare in Champions”

TORINO – Potrebbero aprirsi una nuova possibilità per la Juventus sul mercato e il giocatore in questione sarebbe Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, infatti, è finito da tempo nel mirino della Vecchia Signora, che ha chiesto informazioni su di lui in passato. Intervistato dal quotidiano La Nacion, il centrocampista argentino ha parlato del proprio futuro, aprendo ad una nuova avventura. Ecco le sue parole:

“Udine è una città fantastica, ci ha accolti benissimo a me e mia moglie, che qui siamo diventati genitori: le cose che ci sono qui ci rendono felici, non abbiamo bisogno di molto. Per me è molto importante il modo in cui ci hanno trattato all’ospedale della città, per esempio, anche se può sembrare una cosa di poco conto. Il club mi ha dato grande importanza fin dal primo momento, regalandomi anche una divisa simbolo. Grazie ai bianconeri sono tornato in Nazionale e ho giocato la Copa America insieme a Leo Messi. Sono molto legato all’Udinese e sarà difficile trovare una realtà come questa; tuttavia, desidero giocare in Champions League. Voglio crescere e voglio avere nuove sfide, tra cui anche giocare il Mondiale. Ogni giorno mi alleno per questo e non so cosa potrà accadere in futuro“.

Possibile apertura per una nuova esperienza? Forse. La Juve, intanto, ci pensa e focalizza sempre di più lo sguardo su De Paul; attenzione, però, alla concorrenza, specialmente a quella dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, avrebbero manifestato interesse per il giocatore. Si prospetta una nuova sfida.