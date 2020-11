De Paul dribbla il mercato: “Non ci voglio pensare. Qui mi trattano bene”

TORINO – Continuano ad arrivare novità per gli obiettivi della Juventus, che alla continua ricerca di ulteriori rinforzi per la squadra. Uno di questi è Rodrigo De Paul, centrocampista classe ’94 dell’Udinese. In un’intervista al Corriere dello Sport, l’argentino ha dribblato alcune domande sul mercato, affermando: “Per ora non ci voglio pensare. Sono molto contento ad Udine, qui mi trattano bene, come se fossi un figlio. Ogni sessione di mercato, però, escono nuove voci su di me: qualsiasi cosa accadrà sarò pronto. Mi sento nel miglior momento della mia carriera e non voglio pensare ad altre squadre. Per il momento penso solo alla partita con la Lazio, perché se pensassi ad un trasferimento non potrei giocare bene e non voglio che succeda“.