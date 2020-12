De Paul allontana Juve e Inter: “Ho giocato in A e in Liga, manca solo la Premier…”

TORINO- Nel mirino della Juve per rinforzare il centrocampo c’è anche Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese. L’intervista dell’argentino ai microfoni di Bein Sport, però, semberebbe lasciare poche speranze al club campione d’Italia: “Cerco sempre di migliorare, partita dopo partita. In questo momento della mia carriera fisicamente mi sento molto bene e questo è alla base di tutto. Lavorando giorno per giorno si può crescere sempre, migliorando costantemente i propri difetti. Mi piace molto guardare le partite di calcio e cerco sempre degli spunti per quanto riguarda il mio ruolo. Credo che uno dei centrocampisti più completi sia Pogba. Poi mi piace molto Vidal: fa gol, corre a tutto campo e ha qualità straordinarie. Lo dimostra la sua carriera impressionante. Poi apprezzo Kroos e Modric. Puoi imparare davvero tanto da loro, anche se hanno caratteristiche diverse dalle mie. Futuro? Ho sempre detto che per me la Serie A, la Premier e la Liga sono i migliori campionati d’Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca solo la Premier League…”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<