De Nicola: “Tra Dybala e Ronaldo cedo il portoghese per poi investire su giovani forti”

TORINO – Nello De Nicola, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Juventus: “Juventus? Rispetto ai tifosi vado controcorrente, in una logica aziendale tra Dybala e Ronaldo scelgo il primo. Nessuno discute le doti tecniche, ma l’anagrafe è impietosa per il portoghese, che rispetto al passato sembra avere meno potenza nelle gambe per saltare gli avversari. Se ci fossero offerte per Ronaldo un pensiero andrebbe fatto, per poi reinvestire in giovani forti”.