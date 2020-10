De Luca: “Morata? Mi sembra la rivincita della semplicità o della razionalità”

TORINO – Il noto giornalista, Massimo De Luca, ha parlato di Alvaro Morata ai microfoni di Dribbling: “Mi sembra la rivincita della semplicità o della razionalità. Morata è un centravanti di stampo classifico. Un ottimo centravanti, ma non così importante da dover pretendere il posto di titolare. Sarebbe stato diverso se la Juventus avesse condotto in porto la trattativa per Dzeko, che non credo si rassegni a fare la riserva. Ma quando rientrerà Ronaldo è chiaro che si porrà il problema. Una scelta giusta nel mettere lì un uomo che sa fare quel ruolo, che ha una consuetudine col gol e lo sta dimostrando giorno dopo giorno”.