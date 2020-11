De Ligt: “Sto bene e sono contento di essere tornato. Pirlo? Il suo gioco ricorda l’Ajax”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Matthijs De Ligt ha analizzato il successo sul Cagliari: “Sono felice di essere tornato, soprattutto in una grande partita per la squadra. Vincere è sempre importante. Siamo contenti di non aver preso gol, il primo tempo in particolare è stato ottimo. Dobbiamo giocare alla stessa maniera per tutti i 90 minuti. Condizione? Mi sento bene, ho lavorato molto negli ultimi mesi. Pirlo? E’ un allenatore moderno, gli piace il gioco d’attacco con i difensori che giocano alti. Mi piace questo stile, perchè è lo stesso di quando ero all’Ajax”.