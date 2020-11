De Ligt “scende in campo” contro la violenza sulle donne

TORINO- Anche quest’anno, come accaduto nelle passate stagioni, la Serie A partecipa alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne insieme a “We World Onlus”. Molti i messaggi a sostegno della campagna provenienti dal mondo del calcio, tra cui quello di Matthijs De Ligt. Il centrale olandese della Juventus è “sceso in campo” sui social insieme alla fidanzata AnneKee Molenaar per “dare un rosso” alla violenza: “Io e @annekeemolenaar ci uniamo a @SerieA e @WeWorld.Onlus per combattere la violenza sulle donne. Insieme diamo un #rossoallaviolenza. Fallo anche tu!”: