TORINO- Come riportato da Tuttosport, Matthijs De Ligt ha finalmente ricevuto il via libera dall’ortopedico, e da oggi tornerà ad allenarsi interamente con il resto dei compagni rimasti alla Continassa. Il numero 4 olandese, ai box per tutto l’inizio di stagione, potrebbe scendere in campo già contro il Cagliari o, al massimo, per il ritorno di Champions League con gli ungheresi del Ferencvaros.