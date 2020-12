De Ligt, possibile futuro in Spagna

TORINO- Anche contro la Dinamo Kiev, Matthijs De Ligt ha preso per mano la difesa della Juve, portandola verso una nuova partita senza prendere gol. Il numero 4 olandese è tornato alla grande e, le sue prestazioni, non sono passate inosservate al Barcellona. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Mino Raiola nelle ultime settimane avrebbe avuto dei colloqui con la dirigenza blaugrana per parlare di una possibile futura trattativa. Apertura da entrambe le parti ma, per il momento, l’ex Ajax rimarrà un punto fermo dei bianconeri. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA