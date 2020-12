De Ligt invita Haaland alla Juve: “Il Golden Boy mi ha portato a Torino”

TORINO – Ormai è diventato uno dei giocatori più popolari a livello mondiale e potrebbe diventare sempre più forte, vista soprattutto la sua giovane età. Stiamo parlando di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, premiato da poco con il Golden Boy e, nelle ultime settimane, accostato alla Juventus. Proprio un giocatore della Vecchia Signora ha voluto complimentarsi con lui: si tratta di Matthijs de Ligt, che con un messaggio inviato a TuttoSport ha anche implicitamente invitato il norvegese alla Juve. Ecco le parole dell’olandese:

"Haaland è un giocatore fortissimo e si merita senza dubbio quel premio e la stima. Anche per me vincere il Golden Boy è stato bellissimo. Mi ricordo benissimo questo trofeo mi ha portato a Torino, perché sono venuto qui a ritirarlo: era una città straniera, ma ora è casa mia. Adesso il Golden Boy lo conservo con molto piacere a casa dei miei ad Amsterdam, dove ho tutti i miei ricordi sul calcio. Voglio fare un saluto e i miei complimenti ad Erling, vincitore di quest'anno. Io devo continuare sempre a lavorare duramente per migliorare, questo è il mio pensiero e finora mi ha portato bene".