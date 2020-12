TORINO- Dopo l’allenamento mattutino, Matthijs De Ligt si è preso del tempo per fare una sorpresa ai bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Come riportato dal Corriere della Sera, il difensore olandese e la fidanzata Annekee, sono rimasti per un’ora nel reparto di Oncoematologia pediatrica, regalando gadget della Juventus e un momento di gioia ai piccoli tifosi bianconeri in un momento così difficile: