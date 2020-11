De Ligt: “Alla Juve arrivi solo se te lo meriti. Lavoriamo duro per migliorare sempre di più”

TORINO- Matthijs De Ligt. ai microfoni di Icon, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Alla Juve ti chiamano solo se te lo meriti e noi giovani lo sappiamo bene. Siamo qui per crescere e per cercare di emulare i nostri compagni. Vogliamo essere come Chiellini, Buffon o Bonucci. Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a migliorare, questo è il bello di avere un gruppo giovane ma consapevole. Ajax? Lo stile si riassume in due parole: coraggio e disciplina. Pretendono presto che tu impari a giocare la palla, dimostrando chi sei veramente sia dentro che fuori dal campo. E’ un qualcosa che ti rimane dentro, una mentalità che mi sta aiutando molto anche alla Juventus”.