D’Aversa: “Kulusevski può fare più ruoli. Ecco perchè Pirlo lo fa giocare a sinistra…”

TORINO- Roberto D'Aversa, tecnico di Dejan Kulusevski nella scorsa stagione, ha parlato del giovane talento svedese ai microfoni di Sportitalia: "Con me ha ricoperto tutti i ruoli in un 4-3-3. Ha fatto l'esterno a tutto campo, l'ho utilizzato come quinto di sinistra… Un giocatore come lui rende meglio quando gioca a piede invertito, sfruttare il fatto di rientrare e andare a rete. Tecnicamente, atleticamente e nel dribbling è molto forte, può ricoprire diversi ruoli. Poi ognuno ragione a modo suo. Pirlo lo sta utilizzando a sinistra perchè probabilmente vuole che gli esterni vadano più spesso al cross, piuttosto che rientrare e andare al tiro".