TORINO- Pareggio che sa di beffa per la Juventus, tornata dall’Olimpico con un solo punto a causa del gol preso da Caicedo al 94′. Sui social, nel post-partita, il brasiliano Danilo ha spiegato i motivi di questo 1-1: “Partite come queste insegnano che tutti i dettagli vanno curati fino al triplice fischio. Siamo tutti arrabbiati per i due punti persi, il cammino è ancora lungo”: