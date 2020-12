Danilo premia la Juve: bottiglia di vino in regalo ai compagni dopo il successo al Camp Nou

TORINO- Il netto 3-0 ottenuto ai danni del Barcellona ha portato grande entusiasmo entusiasmo in casa Juve, dopo le tante critiche ricevute nelle scorse settimane. Il morale all’interno dello spogliatoio è alto e, per cementarlo ancor di più, Danilo ha pensato di regalare un premio a tutti i suoi compagni per l’impresa fatta al Camp Nou. Come mostrato da Paulo Dybala su Instagram, il brasiliano ha voluto donare una bottiglia di vino a tutti i suoi compagni:

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<